Приходите от екологични строителни материали надхвърлиха 61 млрд. юана през първото тримесечие на 2026 г.

През първото тримесечие на тази година оптимизацията на структурата в сектора на традиционните строителни материали в страната се ускори, като екологичното развитие се превърна в основен двигател на растежа при трансформацията на отрасъла, съобщава КМГ.

Данните показват, че секторът на строителните материали ускорява екологичната си трансформация, като общо са съкратени и изведени от експлоатация 29,8 милиона тона неефективен производствен капацитет. Секторът на съвременните неорганични неметални материали, представен от фотоволтаично стъкло, стъклена вата и изделия от нея, се развива бурно, като търсенето на фотоволтаично стъкло достигна близо 50% от общото търсене на плоско стъкло. Общата печалба в сектора на стъклената вата и изделията от нея отбеляза ръст от 130% в сравнение със същия период на миналата година.

Към края на първото тримесечие броят на сертифицираните екологични строителни материали в страната се увеличи с 5% в сравнение с края на 2025 г., а общата печалба в сектора отбеляза ръст от 16,2% на годишна база