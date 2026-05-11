Приходите от екологични строителни материали надхвърлиха 61 млрд. юана през първото тримесечие на 2026 г.

КМГ

772
Приходите от екологични строителни материали надхвърлиха 61 млрд. юана през първото тримесечие на 2026 г. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През първото тримесечие на тази година оптимизацията на структурата в сектора на традиционните строителни материали в страната се ускори, като екологичното развитие се превърна в основен двигател на растежа при трансформацията на отрасъла, съобщава КМГ. 

Данните показват, че секторът на строителните материали ускорява екологичната си трансформация, като общо са съкратени и изведени от експлоатация 29,8 милиона тона неефективен производствен капацитет. Секторът на съвременните неорганични неметални материали, представен от фотоволтаично стъкло, стъклена вата и изделия от нея, се развива бурно, като търсенето на фотоволтаично стъкло достигна близо 50% от общото търсене на плоско стъкло. Общата печалба в сектора на стъклената вата и изделията от нея отбеляза ръст от 130% в сравнение със същия период на миналата година.

Към края на първото тримесечие броят на сертифицираните екологични строителни материали в страната се увеличи с 5% в сравнение с края на 2025 г., а общата печалба в сектора отбеляза ръст от 16,2% на годишна база

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

