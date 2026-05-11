По време на изложението Beijing Sci-Tech Fair бяха сключени договори на стойност 590 млн. юана

Роботи за физиотерапия с изкуствен интелект, които стимулират акупунктурни точки, роботи за лапароскопска хирургия, подпомагащи прецизни операции и интелигентни заваръчни роботи, които изпълняват задачите си безпроблемно. На 28-ото издание на изложението Beijing Sci-Tech Fair най-модерните технологии бързо преминаха от лабораториите в домовете на хората, информира КМГ.

На тазгодишното изложение бяха представени 148 различни постижения, а на място бяха сключени 57 договора на обща стойност 590 милиона юана. Изложбената площ от 50 000 квадратни метра беше фокусирана върху области като изкуствен интелект, интелигентно производство, медицина и здравеопазване, като бяха представени редица „впечатляващи, забавни и интерактивни" иновативни технологии, които позволиха на посетителите да се потопят в бъдещето.