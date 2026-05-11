Иран: Предложението ни за край на войната е легитимно и щедро

Предложението на Иран за слагане на край на войната в САЩ и отваряне на Ормузкия проток е легитимно и щедро, заяви днес говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че САЩ продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нашите искания са легитимни: искаме край на войната, вдигане на (американската) блокада и край на пиратство и освобождаване на иранските активи, които са несправедливо замразени в банки заради американски натиск", каза Багаи.

„Безопасното преминаване през Ормузкия проток и установяването на сигурност в региона и в Ливан са другите искания на Иран, които ние смятаме за щедро и отговорно предложение за регионална сигурност", добави той.

Тръмп снощи отхвърли иранския отговор на предложението на САЩ за прекратяване на огъня и го определи като „напълно неприемлив".