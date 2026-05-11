В Мианмар откриха огромен рубин, тежи над 2 килограма

Миньори в Мианмар са открили огромен рубин, който вече се смята за втория по големина, намиран някога в размирната страна. Камъкът е 11 000 карата и тежи приблизително 2,2 килограма. Намерен е край град Могок в региона Мандалай, известен като център на рубинената индустрия на страната.

Рубинът е бил открит в средата на април, малко след традиционните новогодишни празници в Мианмар. Въпреки че е почти два пъти по-малък от рекордния 21 450-каратов рубин, намерен през 1996 г., експерти смятат, че новото откритие може да е по-ценно заради по-високото си качество.

Според държавните медии камъкът има пурпурно-червен цвят с леки жълтеникави оттенъци, умерена прозрачност и силно отразяваща повърхност. Президентът на Мианмар Мин Аун Хлайн и кабинетът му вече са разгледали рубина в столицата Найпидо.

Мианмар произвежда до 90% от рубините в света, главно от районите около Могок и Монг Хсу. Търговията със скъпоценни камъни, както легална, така и нелегална, е един от основните източници на приходи за страната.

Правозащитни организации като Global Witness от години призовават бижутерите да избягват камъни от Мианмар, тъй като индустрията финансира военните режими в страната. Освен това добивът на скъпоценни камъни подпомага и етнически въоръжени групировки, борещи се за автономия, което допълнително подхранва дългогодишните конфликти в региона.

Районът около Могок остава нестабилен. През юли 2024 г. градът е бил превзет от Та'ангската армия за национално освобождение (TNLA), но по-късно контролът е върнат на армията на Мианмар след примирие, посредничено от Китай.