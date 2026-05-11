Откриха украински дрон камикадзе зареден с експлозив край остров Лефкада

Сериозна тревога предизвика откриването на военен морски дрон от типа "Магура" край гръцкия остров Лефкада. Безпилотният апарат е бил намерен на 7 май от местни рибари в труднодостъпна пещера близо до нос Дукато в Йонийско море.

На място незабавно са изпратени екипи на бреговата охрана и специализирани части за обезвреждане на експлозиви (TENX). При първоначалния оглед е установено, че дронът е бил в работно състояние, оборудван със сателитна антена Starlink и активни системи за управление.

Най-тревожната част от разследването обаче идва след проверката на товара. Според гръцките власти дронът е пренасял близо 100 килограма взривно вещество и три детонатора. Поради високия риск експлозивите са били транспортирани и унищожени чрез контролирана експлозия на полигон край Астакос.

Военни експерти и разследващи органи работят по няколко основни версии за това как дрон, предназначен за операции в Черно море, е достигнал до Йонийско море.

Една от хипотезите е свързана с т.нар. „сенчест флот", руски танкери, използвани за заобикаляне на международните санкции. Според тази версия дронът може да е бил насочен срещу подобен кораб в Средиземно море.

Друга възможност е техническа неизправност. Разследващите не изключват вариант апаратът да е изгубил управление по време на операция в Черно море, след което да е преминал през Босфора и Дарданелите и да е бил носен от морските течения стотици километри.

Разглежда се и трета версия, дронът да е бил пуснат от търговски кораб, действащ като своеобразен „кораб-майка" в близост до гръцките води.

Случаят предизвика политически реакции в Гърция, като представители на опозицията поискаха обяснения как въоръжен дрон е успял да достигне необезпокоявано до район в близост до популярна туристическа зона.

Гръцките власти вече обявиха, че ще засилят наблюдението на морските граници и ще бъдат внедрени нови анти-дрон системи за сигурност.

Разследването продължава, като в момента се анализират GPS координатите, маршрутът и системите за управление на апарата, за да бъде установена точната му отправна точка и предназначение.