ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дибала си тръгва от "Рома"

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22825445 www.24chasa.bg

Великобритания санкционира руски официални представители, медийни служители и организации

1104
Великобритания Снимка: Pixabay

Великобритания днес наложи санкции на десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации и заяви, че прави това, за да вземе на прицел контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и юридически лица, свързани с депортациите и индоктринация на украински деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година Великобритания е наложила санкции срещу повече от 3200 физически лица, предприятия и плавателни съдове в опит да попречи на руските действия и да помогне на Украйна.

Много от тези санкции са срещу кораби и компании, свързани с търговията с петрол и целят да ограничат приходите от енергия на Москва, но напоследък те са насочени и срещу физически и юридически лица, чийто действия засят хора, посочва Ройтерс.

Миналата седмица Великобритания санкционира 35 физически и юридически лица, които според нея са свързани с набирането на уязвими мигранти, които да се сражават на страната на Русия в Украйна, както и с производството на дронове за конфликта.

Великобритания Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)