Великобритания санкционира руски официални представители, медийни служители и организации

Великобритания днес наложи санкции на десетки руски официални представители, медийни служители и младежки организации и заяви, че прави това, за да вземе на прицел контролирани от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и юридически лица, свързани с депортациите и индоктринация на украински деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година Великобритания е наложила санкции срещу повече от 3200 физически лица, предприятия и плавателни съдове в опит да попречи на руските действия и да помогне на Украйна.

Много от тези санкции са срещу кораби и компании, свързани с търговията с петрол и целят да ограничат приходите от енергия на Москва, но напоследък те са насочени и срещу физически и юридически лица, чийто действия засят хора, посочва Ройтерс.

Миналата седмица Великобритания санкционира 35 физически и юридически лица, които според нея са свързани с набирането на уязвими мигранти, които да се сражават на страната на Русия в Украйна, както и с производството на дронове за конфликта.