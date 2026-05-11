Почина легендата от "Междузвездни войни" Майкъл Пенингтън

Театралният и филмов актьор Майкъл Пенингтън е починал на 82-годишна възраст, потвърдиха неговите представители.

Той е най-известен с ролята си на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод в популярната поредица "Междузвездни войни". Актьорът също така беше утвърден шекспиров изпълнител и е вписан като почетен асоцииран артист на Кралската шекспирова трупа. Той също така е съосновател на Английската шекспирова компания заедно с театралния режисьор Майкъл Богданов, пише Би Би Си.

Актрисата Мириам Марголис беше сред първите, които отдадоха почит на Пенингтън, описвайки го като „изключително добър актьор, брилянтен, мъдър и ясен". Тя каза, че той е бил „стар приятел още от дните ни в Кеймбриджкия университет", и добави: „Тъжна съм безкрайно. Светла да е паметта ти, стар приятелю."

Роден като Майкъл Вивиан Файф Пенингтън на 7 юни 1943 г. в Кеймбридж, екранната му кариера започва през 1965 г. с поддържаща роля в минисериала "Войната на розите".

Впоследствие той участва в над 70 продукции, включително заедно с актрисата Мерил Стрийп във филма Желязната лейди, за който тя печели третия си "Оскар" за най-добра актриса.

Британският актьор беше известен и с работата си с Джуди Денч и съпруга ѝ Майкъл Уилямс. Те участват заедно в няколко театрални постановки, сред които Крал Лир.

Последната му роля е през 2022 г., когато озвучава персонажа Тръстът в пет епизода на научнофантастичния сериал "Отгледани от вълци".