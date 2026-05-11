Шестима души бяха открити мъртви в товарен вагон

Шестима души бяха открити мъртви във вагон на товарен влак в град Ларедо, в американския щат Тексас. Трагичният инцидент, разтърси местните власти и обществеността, пише Си Ен Ен. Телата са били намерени по време на рутинна проверка в жп депо на железопътната компания Union Pacific, намиращо се близо до границата с Мексико.

Сигналът е подаден малко след 15:00 часа местно време от служител на депото, а на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и разследващите органи. По данни на полицията в Ларедо, няма оцелели, а причините за смъртта на хората все още не са установени. Разследването е в начален етап и властите не изключват нито една версия.

Допълнително напрежение поражда фактът, че температурите в района са достигали над 32 градуса по Целзий, което поражда въпроси дали жегата е изиграла роля за трагедията. Все още не са известни самоличността, възрастта и имиграционният статут на жертвите.

От Union Pacific заявиха, че са дълбоко натъжени от случилото се и оказват пълно съдействие на разследващите органи. В проверката участват местната полиция, федералните служби и специални звена по вътрешна сигурност.

Град Ларедо е едно от най-важните търговски средища между САЩ и Мексико, през което преминава огромна част от сухопътната търговия между двете държави. Именно заради интензивния транспортен трафик районът често попада във фокуса на разследвания, свързани с нелегална миграция и опасни опити за преминаване на границата.