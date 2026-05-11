Президентът на Финландия: Време е да започнем да разговаряме с Русия

Време е да започнем да разговаряме с Русия, заяви президентът на Финландия Александер Стуб в интервю за италианското издание „Кориере дела сера", цитирано от БТА. Той обаче добави, че не знае кога ще се случи това.

Стуб каза, че с европейските лидери е било дискутирано кой ще установи контакт с Русия. „Все още не знаем кой ще бъде това", допълни президентът на Финландия. Той обаче акцентира, че най-важното е всичко това да бъде координирано между европейските лидери, най-вече между групата Е-5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Полша) заедно със северните европейски страни и балтийските страни, които граничат с Русия. Стуб добави, че после ще стане ясно дали ЕС ще има специален представител или група лидери, които да разговарят с Путин.

Президентът на Финландия заяви в интервюто за италианското издание, че според него има три възможни сценария за Украйна. Първият е примирие и после споразумение за мир. Вторият е едната от двете страни във войната да рухне, допълвайки: „вероятно Русия". „Мисля, че хипотезата за мир не е на масата на преговорите, поне за тази година", добави Стуб. Третият сценарий е Европа също да се ангажира пряко, ако американската политика спрямо Русия и Украйна не е в интерес на Европа. В този контекст Стуб вижда нуждата Европа да започне да говори директно с Русия.

По отношение на сценариите за пълно изтегляне на американските сили от Европа, за които се споменава сега, Стуб подчертава, че всички трябва да се успокоят и напрежението да бъде намалено. „На този етап голяма част от външната политика се води публично, в социалните мрежи, докато понякога е по-добре най-трудните теми да се обсъждат поверително и след това да се съобщават стратегически. Възпирането винаги се състои от две неща: способности и комуникация. Парадоксът е, че в момента правим правилното по отношение на първото, включително увеличаването на военните разходи, но грешното по отношение на комуникацията. Не съм особено притеснен от евентуалното изтегляне на 5000 от 37 000 американски войници, разположени в Германия. САЩ няма да се изтеглят от Европа и знаете ли защо? Ако искат да демонстрират сила в региони като Близкия изток, Азия и Африка, те трябва да имат стабилни бази тук. Американските войски не са в Европа, за да защитават нас, а за да позволят на Америка да бъде глобална сила", подчерта Стуб в интервюто.

В отговор на въпрос дали европейците трябва да имат собствено ядрено възпиране, за да обезкуражат руска ядрена атака срещу европейски градове, Стуб каза, че предложението на Франция в тази насока е добре дошло и трябва да бъде разгледано. „Но също така съм доволен, че САЩ модернизират своя ядрен арсенал", допълни той. „Намираме се в ситуация, в която за първи път от половин век няма никакво споразумение за ограничаване на ядрените оръжия. Русия и Америка имат по 1500 бойни глави всяка, Китай има 600, но ще достигне 1000 през 2030 г. Имаме нужда от ново споразумение", припомни финландският лидер.

В интервюто Стуб коментира и финландския модел в областта на отбраната, със задължителна наборна служба, военни учения и високи разходи за отбраната. Този модел обаче е в една страна, която има 1300-километрова граница с Русия. В тази насока Стуб каза, че този модел не може да бъде автоматично копиран на друго място и че модерната война се води с различни инструменти - търговия, мита, кибератаки, саботажи на енергийни инсталации и всички трябва да се подготвят за всичко това възможно най-добре.

В отговор на въпрос дали е възможно все още да има добри отношения с Тръмп, Стуб припомня, че дипломацията се състои от две неща. „Едното са отношенията между държава и държава, базирани на ценности, интереси, география, култура, история. Ние сме съюзници със САЩ. Второто са личните отношения, какъв тип връзка успяваш да изградиш с друг лидер", казва Стуб.

„Например срещнах Джорджа Мелони на конференция за мир в Украйна, провеждаща се в Швейцария преди две години. Представих ѝ се, говорейки на италиански, и ѝ разказах за работата си в Европейския университетски институт във Флоренция. Веднага между нас се получи добра химия. Тя много ми допада. Общуваме често, имаме много контакти, опитваме се да намираме решения. Идваме от различни идеологически перспективи, но това не е проблем", разказа финландският лидер.

За неговите отношения с Тръмп Стуб казва, че те са тръгнали от игрището за голф и след това двамата са запазили контакт, но допълва, че е погрешно да се смята, че той има влияние върху американския лидер. „Опитвам се да работя с Тръмп по въпроса за Украйна, НАТО и двустранните връзки. Относно Украйна, ако го убедя в едно от десет неща, съм щастлив. Относно НАТО ако нещата останат стабилни, съм щастлив. По двустранните въпроси ако ние купим 64 самолета Ф-35, а той купи от нас 11 ледоразбивача съм щастлив", обобщава Стуб. Но президентът на Финландия отчита, че с Тръмп характерите им са различни.

Що се касае до Иран Стуб коментира, че „Европейската реакция по отношение на Иран идва от факта, че Тръмп не се консултира с нас, преди да предприеме атаката. Сега трябва да работим за намаляване на напрежението. Срещнахме се с петдесет държави, за да очертаем какво може да се направи, след като военните действия бъдат прекратени. Сега се надяваме американците и иранците да намерят решение, устойчиво прекратяване на огъня. Те изглежда са близо до това. В такъв момент всяка инициатива, която може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток, трябва да включва и Европа", допълва Стуб.