3 държави няма да излъчват "Евровизия" заради участието на Израел

Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват конкурса "Евровизия", който решиха да бойкотират поради участието на Израел, предаде Франс прес.

Словенското радио и телевизия обяви, че вместо финала в събота ще излъчи предаване, посветено на палестинците. Испанското радио и телевизия (ИРТ) ще излъчи музикално събитие, което няма връзка с "Евровизия", а ирландската обществена телевизия – епизод от телевизионен сериал.

"Вместо цирка на Евровизия, програмата на обществената телевизия ще бъде посветена на тематичния сериал "Гласът на Палестина", заяви словенската медия.

"Испанската телевизия ще отпразнува 70-годишнината си – седем десетилетия, през които са излъчени милиони песни на хиляди артисти. ИРТ отдава почит на това наследство и поглежда към бъдещето чрез ново специално издание на "Дома на музиката", обясни от своя страна медията в началото на май, без да споменава конкурса.

Ана-Мария Бордас, директорка по създаването на съдържание в ИРТ, подчерта, че избраният ден за излъчването има "особено значение в Европа (...), това е Международният ден на мирното съжителство".

Ирландското радио и телевизия ще излъчи епизод от популярния ирландски ситком от 90-те години "Тате Тед". В епизода участват двама напълно объркани свещеници, които пишат песен, за да участват в международен песенен конкурс.

Трите държави обявиха, че бойкотират 70-тото издание на конкурса, организирано тази година във Виена, в знак на протест срещу решението на Европейския съюз за радио и телевизия да позволи участието на Израел.

Исландия и Нидерландия решиха да се оттеглят по същата причина, но заявиха, че ще излъчат програмата, пише БТА.

Петте държави упрекват Израел за воденето на война в Газа в отговор на атаката на 7 октомври 2023 г. от палестинското ислямистко движение "Хамас" на негова територия. Над хиляда изпълнители и групи също призоваха за бойкот, както и "Амнести интернешънъл", а в събота в австрийската столица се състоя пропалестинска демонстрация.