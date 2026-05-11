ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любо Пенев: Благодаря от сърце за тази подкрепа на...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22827352 www.24chasa.bg

ЕС прие нови санкции заради незаконно депортираните украински деца

1764
Европейската комисия твърди, че около 20 хил. украински деца са отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. СНИМКА: Пиксабей

Европейските външни министри приеха санкции срещу 16 лица и седем организации, отговорни за депортирането и насилственото осиновяване на украински деца в Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Решението „е насочено към отговорните за систематичната незаконна депортация, насилственото преместване, насилствената асимилация, включително индоктриниране и военизирано образование, на украински непълнолетни, както и тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и във временно окупираните територии", пише в днешното изявление.

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС.

Европейската комисия твърди, че около 20 хил. украински деца са отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., като много от тях са били заставени да променят идентичност и гражданство и са дадени за осиновяване.

Въпреки международните усилия, едва около 2100 деца до момента са върнати.

Санкционираните организации включват групи близки до руското министерство на образованието, отговорни за „проруско индоктриниране, включително чрез патриотични събития, идеологическо образование и военизирани дейности".

Санкционираните лица „включват служители и политици от териториите, незаконно окупирани от Русия, както и различни ръководители на младежки лагери и военно-патриотични клубове и организации", се отбелязва в изявлението.

„Те са отговорни за популяризирането на патриотично и военно образование сред младите хора чрез идеологическо индоктриниране, запознаване с руската военна култура, паравоенно обучение и участие в събития, възхваляващи руската агресия", се допълва в документа.

Европейската комисия твърди, че около 20 хил. украински деца са отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)