„Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул става „тихо летище“

Международното летище „Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на Истанбул е започнало прилагането на нова система за обслужване, чиято цел е да се осигурят повече тишина и комфорт за пътниците и обслужващия персонал.

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер инициативата е под наслова „тихо летище" и е в съответствие с решенията, взети на заседанията на Комитета за улесняване на въздушния транспорт и Комитета по летищни операции за повишаване на комфорта на летището.

В рамките на новата система, която се прилага от вчера, 10 май, значително ще бъдат намалени обичайните за летищата звукови анонси, които се правят чрез озвучителните системи на терминала във връзка с полетите. Изключения ще се допускат при спешни случаи, критична информация за сигурността и оперативни нужди. За сметка на това се предвижда повишаване на ефективността на дигиталните и визуалните канали за информация за пътниците в целия терминал.

Пътниците ще имат възможност да следят информацията за полетите си чрез екраните за полетна информация, комуникационните канали на авиокомпаниите, мобилното приложение Istanbul Sabiha Gökçen и дигиталния асистент SAVVy, се посочва в публикацията.

Мобилното приложение има за цел да осигури на пътниците бърз достъп до информация за техните пътнически процеси чрез проследяване на полети и известия в реално време, както и да допринесе за по-ефективно управление на полетните процеси, особено по време на пикови периоди на пътуване.

Подходът „тихо летище" е сред съвременните практики за обслужване на пътниците, прилагани на много международни летища по целия свят, посочва Анадолската агенция.

По данни на ръководството на летището, в началото на тази година капацитетът му е увеличен до над 50 милиона пътници годишно — с 5,5 млн. пътници повече в сравнение с предходната година.

От летище "Сабиха Гьокчен" се извършват директни полети до 154–158 дестинации в над 50 държави, сред които е и редовната авиолиния до София. Над 20 авиокомпании летят от това истанбулско летище по вътрешни и международни линии.