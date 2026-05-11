Американец и французойка от MV Hondius се разболяха от хантавирус (Обзор)

Редица държави въвеждат строга карантина за техни граждани от круиза

Американец и французойка са дали положителни проби за хантавирус, след като са се завърнали по родните си места. Двамата били на кораба MV Hondius, който е засегнат от смъртоносната зараза и се намира на пристанището на остров Тенерифе.

Втори американец от круиза също е проявил симптоми на инфекцията, потвърдиха здравните власти в САЩ. Той е бил репатриран у дома със същия полет като първия заразен. В самолета двамата са били в изолационни биокамери. Мярката е предприета с цел максимално ограничаване на риска от разпространение на болестта.

Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист заяви, че една жена от круиза е под карантина в Париж и нейното състояние се влошава. Тя също е с позитивен тест за вируса. С това броят на потвърдените случаи на заразените с хантавирус става осем.

Продължава организацията по репатрирането на всички 150 пътници от кораба MV Hondius. В понеделник испанските власти съобщиха, че 54 души все още са на борда на плавателния съд. Здравната министърка Моника Гарсия заяви, че шестима от тях са пасажери.

Само трима пътници на круиза са починали - нидерландска възрастна двойка и германка. За съпрузите е потвърдено, че са загубили живота си вследствие на смъртоносната инфекция, пише Би Би Си.

Според очевидци пътниците, на които им е било позволено да слязат на брега в Тенерифе, са били облечени в сини предпазни костюми и медицински маски. Те били оставени на малко индустриално пристанище, откъдето испанската армия ги е извела с автобуси до местното летище. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва да бъдат карантинирани за 42 дни в родните им страни.

Според СЗО рискът от разпространение на инфекцията сред широката общественост остава нисък. Болестта обикновено се пренася само от гризачи на хора. Понякога е възможно предаването от човек на човек при зараза с щама Андес. Именно той е виновен за извънредната ситуация на кораба MV Hondius, смятат експертите.