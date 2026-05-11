Опозицията в Скопие: ВМРО-ДПМНЕ лъжат за включването на българите в конституцията

Включването на различни общности в основния закон на Северна Македония не отслабва, а „подсилва македонската национална идентичност и проправя пътя към ЕС", заяви на пресконференция говорителят на опозиционния СДСМ Богданка Кузеска.

Според Кузеска премиерът на страната Християн Мицкоски и управляващите от ВМРО-ДПМНЕ „продължават да лъжат" и манипулират, защото „когато всички граждани, независимо от етническата им принадлежност, са включени и защитени от най-висшия правен акт на държавата, това увеличава сплотеността на обществото и укрепва македонската държавност".

„Например, нашите съграждани - сърбите, които според последното преброяване са значително по-многобройни в (Северна) Македония от българите и хърватите, също не представляват никакъв проблем за идентичността. Защо ВМРО-ОКГ (от "Организирана криминална група", както от СДСМ целенасочено променят абревиатурата на управляващата ВМРО-ДПМНЕ, бел. ред.) не се страхува от тях, а се страхува от българите, които според преброяването са само 3504? Отговорът е ясен- не става въпрос за малцинства, а за умишлено блокиране на интеграцията в ЕС. Отварянето на вратата към Европейския съюз означава и отваряне на вратата към европейската прокуратура. И точно от това Мицкоски и неговата престъпна група се страхуват най-много", каза Кузеска.