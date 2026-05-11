Британският премиер се бори за поста си, търси по-тесни връзки с ЕС

Лейбъристи искат Киър Стармър да се оттегли до септември заради катастрофалната загуба на местните избори

Британският премиер Киър Стармър се бори да оцелее, след като депутати от управляваната от него Лейбъристка партия настояха той да подготви график за оттеглянето си до септември. Причината е катастрофалното представяне на политическата сила на провелите се миналата седмица местни избори.

Лейбъристите загубиха стотици места на общински съветници в Англия и управлението на регионалния парламент на Уелс. Така за първи път три от четирите съставни части на Обединеното кралство, а именно Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия

ще бъдат ръководени от националистически партии

Това оказва сериозен натиск върху водената от Стармър национална политика, тъй като може да насърчи различни опити за разделение - включително нови искания за референдуми за независимост.

Притиснат от недоволни съпартийци да поеме отговорност за изборната загуба, Стармър изнесе пламенна реч. В нея той заяви, че поема отговорност за лошото представяне на лейбъристите, но няма да подаде оставка, защото не иска да хвърля страната в хаос. Припомни и колко пагубна е била постоянната смяна на лидери при предишното консервативно правителство. Това струваше изключително много на страната и именно работещите хора платиха цената, обясни премиерът.

Той персонално атакува лидера на “Реформирай Обединеното кралство” Найджъл Фараж, чиято партия постигна най-голяма победа на местните избори. По думите му точно Фараж е твърдял как

Брекзит ще направи Обединеното кралство по-богато,

по-сигурно и ще намали имиграцията, но нищо от това не се е случило.

“Той се подигра с Великобритания. Той не е просто измамник, а лъжец”, предупреди премиерът.

Още на следващата среща на върха на ЕС Стармър ще предложи конкретен план за възстановяване на отношенията с Европа, включващ схема за младежка мобилност и по-лесни търговски връзки.

“Това лейбъристко правителство ще се отличи с желанието си да възобнови нашите отношения с Европа и ще постави Обединеното кралство в центъра на европейския континент, за да можем да бъдем по-силни в областта на икономиката, търговията и отбраната”, обяви премиерът.

Лидерството му бе публично оспорено от депутатката Катрин Уест. Тя заплаши, че

ще се кандидатира за негов наследник,

ако никой друг от спряганите за такъв не го направи до понеделник. След като никой не се престраши, Уест не изпълни заканата си. Тя обаче обяви, че започва да събира подкрепа сред колегите си за смяна на Стармър. За да се стартира подобна процедура, трябва да осигури подписите на поне 30% от депутатите от Лейбъристката партия.