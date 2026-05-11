ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Габрово: Ще овладеем опитите Габрово да ...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22828778 www.24chasa.bg

Турците, пътували на кораба „Хондиус”, са с отрицателни проби за хантавирус

604
СНИМКА: Ройтерс

Тримата турски граждани, които са пътували на кораба „Хондиус”, на чийто борд наскоро бе регистрирано огнище на хантавирус, са дали отрицателни проби при направените им тестове за болестта, съобщи днес турското министерство на здравеопазването, цитирано от ТРТ Хабер и БТА.  

По-рано от институцията заявиха, че тримата мъже ще бъдат поставени под карантина, а състоянието им ще бъде наблюдавано отблизо. 

В последното съобщение на Министерството се посочва, че заедно с тримата мъже са тествани и двама други, влезли в страната на по-ранен етап, като техните проби също са дали отрицателен резултат за хантавирус. 

При нито едно от петте лица не са забелязани симптоми на болестта, се посочва още в съобщението, в което се подчертава, че въпреки отрицателните тестове и липсата на симптоми петимата ще продължат да са под карантина. 

В неделя корабът „Хондиус” влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция. От там по-късно започна евакуацията на пътници от различни националности. 

 

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)