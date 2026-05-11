Кая Калас: Всичко сочи, че Русия още не е готова да преговаря за мир в Украйна

Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украйна, рекордните руски загуби на бойното поле, украинските удари дълбоко в руската територия, скромния военен парад в Москва – всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година, а руският президент Владимир Путин не е толкова силен. Това каза върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Преценяваме какво може да означават думите на Путин, звучат различно от предишните му изказвания, посочи Калас в отговор на въпрос, свързани с коментара на руския лидер, че войната в Украйна върви към своя край. Общото разбиране е, че Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция, каза Калас. Руснаците виждат, че дават много жертви, недоволството в руското общество расте, влияят ограниченията на интернет. Подкрепата за войната намалява. Всичко сочи, че Путин не е толкова силен. Не сме стигнали точката, в която руснаците ще преговарят добросъвестно, затова трябва да продължим нашата работа, заяви тя, цитирана от БТА.

Калас призова преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС да започнат до лятото. Посланието ни към Путин е ясно – европейското бъдеще на Украйна е по-важно за нас, отколкото за Русия е важно разрушаването на Украйна, каза тя. ЕС винаги е подкрепял усилията да се постигне справедлив и траен мир. За да има по-активна европейска роля, трябва помежду си да се споразумеем за какво да разговаряме с Русия и кои са нашите червени линии, поясни Калас.