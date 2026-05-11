Мъжът, стрелял на галавечерята на кореспондентите в Белия дом, пледира невинен

Мъжът, обвинен за въоръженото нахлуване и стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на коресподентите в Белия дом, пледира невинен по обвиненията, че е искал да убие американския президент Доналд Тръмп и че е стрелял по служител на Сикрет Сървис, опитал се да го спре, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Подсъдимият Коул Томас Алън се яви днес във федералния съд, окован с белезници и в затворническа униформа, за повдигане на обвинение. Алън остана безмълвен по време на изслушването. Един от неговите адвокати каза от негово име, че клиентът му пледира невинен.

Защитниците на Алън поискаха от съдия Тревър Макфадън отвод на най-малко двама висши служители на Правосъдното министерство от участие в съдебното преследване, защото те биха могли да бъдат смятани за засегнати или свидетели по случая, което би създало конфликт на интереси.

Съдията не постанови решение по този въпрос, но поиска от адвокатите на Алън да дадат повече подробности за възможния обхват на искането си за отвод.

При стрелбата в Белия дом на 25 април служител на Сикрет Сървис бе улучен от куршум, но не бе ранен благодарение на бронираната си жилетка. Тридесет и една годишният Алън от Торънс, щата Калифорния, бе ранен при задържането си, но не бе прострелян. Предстои подсъдимият да се яви отново пред съда на 29 юни, посочва АП