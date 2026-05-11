Капитанът на кораба "Хондиус": Зачитайте личното пространство на екипажа и пътниците

Капитанът на круизния кораб "Хондиус" Ян Доброговски, на борда на който възникна огнище на хантавирус, призова да бъде уважено личното пространство на екипажа и пътниците и им благодари за търпението, дисциплината и доброто отношение през последните няколко седмици, определени от него като изключително трудни, предаде испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Във видеопослание, разпространено от корабната компания, Доброговски предупреди, че снимки и изказвания, извадени от контекст, могат да причинят допълнителна болка на хората на борда, особено в сегашния момент, когато те изпитват скръб, тревога и несигурност.

"Като капитан на "Хондиус" моята задача е да ръководя екипажа, да се грижа за пътниците и да осигуря безопасното пристигане на кораба в пристанище. Нашата отговорност обаче не приключва със стигането до Канарските острови. Всички ние бяхме част от това пътуване и най-голямото ми желание е както пътниците, така и членовете на екипажа да се приберат у дома живи и здрави", заяви той, цитиран от БТА.

Преди няколко дни беше разпространен видеозапис, в който капитанът съобщава на пътниците за смъртта на първия заразен пасажер, починал на 12 април. По това време причината за смъртта все още не беше установена и нямаше доказателства, че е свързана с вирус.

"От името на "Оушънуайд Експедишънс" (Oceanwide Expeditions), както и от името на екипажа на борда и лично от свое име моля да бъде осигурено спокойствие и лично пространство на пътниците, техните семейства и членовете на екипажа в този много тежък момент", добави той в публикуваното днес видеообръщение.

Испанските власти и Световната здравна организация (СЗО) приключиха днес операцията по слизането на всички пътници от круизния кораб след възникването на огнище на хантавирус, регистрирано по време на плаването му през Атлантическия океан. Очаква се две групи пътници да отпътуват за Нидерландия и Австралия, след което корабът да поеме към Ротердам.

По време на пътуването на борда възникна огнище на хантавирус, в резултат на което починаха трима души, а най-малко шестима са с потвърдена инфекция, според СЗО. Към тях се добавят още двама пътници – американец и французойка, дали положителни проби днес, след като през уикенда бяха репатрирани от Тенерифе.