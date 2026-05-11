Тръмп: Примирието с Иран е на изкуствено дишане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че примирието с Иран "е на изкуствено дишане", след като последното предложение за мир от страна на Иран съдържаше няколко провокативни клаузи и никакви отстъпки по ядрения въпрос.

„Бих казал, че примирието е на изкуствено поддържане на живота като в стаята влиза лекарят и казва: „Господине, шансът вашият близък да оцелее е около 1%", заяви американският президент пред репортери в Овалния кабинет.

"Състоянието на примирието, сключено преди месец, е невероятно крехко. Бих го нарекъл най-слабото в момента, след като прочетох тази боклучава хартия, която ни изпратиха. Дори не успях да я прочета докрай", посочи той, цитиран от "Си Ен Би Си".

Нестабилното примирие започна на 8 април, след като Тръмп заплаши да унищожи цялата цивилизация на Иран, ако не бъде сключено споразумение. Първоначално беше предвидено да продължи само две седмици, но Тръмп едностранно го удължи на 21 април.

Примирието се намираше на нестабилна основа още от самото начало, тъй като всяка от страните обвиняваше другата в нарушаване на условията му.

Тръмп, обявявайки примирието на 7 април, заяви, че споразумението е обвързано с условието Иран незабавно да отвори отново Ормузкия проток – жизненоважния път за световния транспорт на петрол, който беше практически затворен от началото на войната.

След като трафикът през пролива не се възстанови до нивата от преди войната, Тръмп нареди военноморска блокада на САЩ в Оманския залив, за да спре корабите да влизат или излизат от иранските пристанища.

Примирието не успя да спре всички атаки в региона. Само през изминалата седмица Иран атакува Обединените арабски емирства, САЩ и Иран си размениха огън в пролива, а Пентагонът заяви, че е нанесъл удари по два петролни танкера под ирански флаг.

Президентът на САЩ и американски официални лица настояваха миналата седмица, че примирието остава в сила, докато администрацията очакваше отговор от Иран на своето предложение за прекратяване на войната и започване на по-нататъшни преговори по ядрената програма на Техеран.

В публикация в Truth Social в неделя Тръмп заяви, че е получил отговора на Иран.

„Не ми харесва - напълно неприемливо!", написа той.