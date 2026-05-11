„Грийнпийс“: Петролният разлив край остров Харк може да засегне защитени зони

Неправителствената организация „Грийнпийс“ съобщи, че новият нефтен разлив, засечен край иранския остров Харк в Залива вследствие на иранската война, може да засегне защитени природни територии, след като сателитни изображения показаха, че петното се е разкъсало, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителката на „Грийнпийс“ Нина Ноел заяви пред ДПА, че вероятно нефтеното петно ще продължи да се разсейва в морето и няма да достигне бреговата линия в големи количества, но уточни, че това е предварителна оценка.

По думите ѝ метеорологичните условия и морските течения могат да го придвижват на юг към чувствителни морски райони и защитени зони.

Причината за разлива остава неизвестна. На остров Харк се намира основната инфраструктура на Иран за износ на петрол.

„Не може да се изключи възможността за теч вследствие на пробиви в тръбопроводи или умишлено, или случайно разливане от танкери“, заяви ръководителят на Института на ООН за водите, околната среда и здравето Кавех Мадани.

„Военните условия правят дейностите по поддръжка, наблюдение, контрол и ограничаване на щетите по-трудни от обичайното, въпреки че подобни инциденти са се случвали и в мирно време“, добави Мадани.

Иранската агенция Мехр съобщи, че Министерството на околната среда е отрекло възможността за щети по тръбопроводите. Според ведомството разливът е причинен от баластни води, изпуснати от повреден танкер.