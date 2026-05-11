ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Ключът на Шумен е символ на държавността

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22829327 www.24chasa.bg

Двама израелски войници влизат в затвора за оскверняване на статуя на Дева Мария в Ливан

1204
Затвор СНИМКА: Пиксабей

Двама израелски войници ще прекарат няколко седмици във военен затвор за оскверняване на християнски символ, след като единият от тях постави цигара в устата на статуя на Дева Мария в Южен Ливан, а другият засне това, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Снимката на войника, с цигара, висяща от устата му, се разпространи бързо в интернет и предизвика широко възмущение. Това беше поредният акт на израелските сили в Южен Ливан, осъден като антихристиянски.

Израелската армия заяви, че войникът, който е позирал за снимката, ще получи 21 дни карцер, а войникът, който го е снимал – 14.

Армията "разглежда случая с голяма строгост и уважава свободата на вероизповадение, както и светите места и религиозните символи на всички религии и общности", написа нейната говорителка подполковник Ариела Мазор.

Снимката беше разпространена дни след като кадри с израелски войник, размахващ ковашки чук срещу паднала статуя на Христос на кръста в южноливанското село Дебел, бяха остро осъдени от чуждестранни лидери, християнски лидери и израелски политици. Израелските военни осъдиха войниците, участвали в разрушаването на статуята, на престой във военен затвор.

Израелските сили поеха контрола над Южен Ливан като част от поредната война между Израел и "Хизбула", която започна на 2 март, когато подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка изстреля ракети през границата два дни след като САЩ и Израел започнаха войната си с Иран. След това Израел започна наземна инвазия в Южен Ливан и неговите сили останаха там въпреки продължилото седмици прекратяване на огъня, посочва АП.

 

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)