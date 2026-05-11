Двама израелски войници влизат в затвора за оскверняване на статуя на Дева Мария в Ливан

Двама израелски войници ще прекарат няколко седмици във военен затвор за оскверняване на християнски символ, след като единият от тях постави цигара в устата на статуя на Дева Мария в Южен Ливан, а другият засне това, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Снимката на войника, с цигара, висяща от устата му, се разпространи бързо в интернет и предизвика широко възмущение. Това беше поредният акт на израелските сили в Южен Ливан, осъден като антихристиянски.

Израелската армия заяви, че войникът, който е позирал за снимката, ще получи 21 дни карцер, а войникът, който го е снимал – 14.

Армията "разглежда случая с голяма строгост и уважава свободата на вероизповадение, както и светите места и религиозните символи на всички религии и общности", написа нейната говорителка подполковник Ариела Мазор.

Снимката беше разпространена дни след като кадри с израелски войник, размахващ ковашки чук срещу паднала статуя на Христос на кръста в южноливанското село Дебел, бяха остро осъдени от чуждестранни лидери, християнски лидери и израелски политици. Израелските военни осъдиха войниците, участвали в разрушаването на статуята, на престой във военен затвор.

Израелските сили поеха контрола над Южен Ливан като част от поредната война между Израел и "Хизбула", която започна на 2 март, когато подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка изстреля ракети през границата два дни след като САЩ и Израел започнаха войната си с Иран. След това Израел започна наземна инвазия в Южен Ливан и неговите сили останаха там въпреки продължилото седмици прекратяване на огъня, посочва АП.