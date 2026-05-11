Бейрут: Израел контролира 68 селища в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) контролират 68 селища в Южен Ливан, заяви ливанският министър-председател Науаф Салам, цитиран от ДПА.

"Преди началото на войната между Израел и групировката "Хизбула" само пет селища бяха окупирани. Сега Израел контролира 68 села", посочи премиерът.

Това съответства на почти половината територия, разположена на юг от намиращата се на близо 30 километра от границата с Израел река Литани.

ЦАХАЛ обосноваха окупацията на селищата с гарантирането на сигурността на Северен Израел. Целта на операциите е да бъде елиминирана "повишената заплаха" за жителите на Северен Израел и да бъде предотвратено завръщане в района на въоръжените отряди на групировката "Хизбула", посочват израелските сили.

Правителството в Бейрут неколкократно определи израелските военни операции в Южен Ливан като нарушение на международното право и суверенитета на Ливан, пише БТА.

Ливанското и израелското правителство сключиха споразумение за прекратяване на огъня, за да сложат край на конфликта между Израел и "Хизбула", в който Ливан не е воюваща страна, припомня ДПА.

Взаимният обстрел обаче продължава, при което всеки ден загиват хора. На този етап 2869 души са били убити в конфликта в Ливан, който започна в началото на март тази година.

Израел поддържа военно присъствие в Южен Ливан и настоява за пълното разоръжаване на "Хизбула".