21,6% спад на нарушенията по пътищата в Турция след нови по-строги правила

Промените в Закона за движение по пътищата в Турция, които влязоха в сила на 27 февруари 2026 г. и предвиждат по-строги наказания за нарушителите, са довели до спад от 21,6 процента на регистрираните случаи на автомобили с нарушения за периода 27 февруари – 30 април 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните за Министерството на вътрешните работи, предаде Анадолската агенция.

За конкретния период проверените автомобили са с 4,5 на сто повече. Органите на реда отчитат спад в опасните действия от страна на шофьорите, които биха застрашили останалите участници в движението. В сравнение с миналата година случаите на дрифтове са спаднали с 62,1 на сто, а нарушенията на скоростта – с 58,7 на сто.

Случаите на неспазване на нареждането за спиране от униформени са с 51,8 на сто по-малко, а тези на липса на каски – с 32,4 на сто. Случаите на шофиране без документи са спаднали с 31,4 на сто, а използването на мобилни телефони в движение е намаляло с 27,8 процента. Наблюдава се също така спад от 25,5 процента на шофьорите, които са с отнети книжки, но продължават да шофират.

Новите правила в Турция бяха подготвени и приети след анализ на мерките, които са били предприети в страни със сходни проблеми и са довели до резултат. Те са част от стратегията за предотвратяването на инцидентите и смъртните случаи и предвиждат жертвите на пътя да бъдат сведени наполовина до 2030 г., а до 2050 г. – да бъдат сведени до нула.

По последни данни на Министерството на вътрешните работи на Турция през 2015 г. жертвите на пътя в страната са били 7530, а през 2024 г. – 6351. Броят на ранените при ПТП достига близо 385 хил. души годишно.