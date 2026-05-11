Тръмп ще обсъди с китайския си колега продажбата на оръжие на Тайван

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обсъди темата за продажбата на оръжие на Тайван с китайския си колега Си Цзинпин при посещението му в Пекин тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще обсъдя този въпрос с президента Си", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, помолен да коментира дългогодишната подкрепа на Вашингтон за отбраната на Тайван.

"Президентът Си би искал да не го правим и ще обсъдим въпроса. Това е едно от многото неща, за които ще разговаряме", допълни американският президент.

Китай смята самоуправляващия се остров за своя отцепила се провинция – нещо, което Тайван отхвърля. Вашингтон следва политика на "един Китай", признавайки китайската позиция, но се въздържа от становище по отношение на суверенитета на острова. САЩ са най-важният международен поддръжник на Тайпе и са задължени по силата на закон да помагат за отбраната на острова.

Оръжейните доставки за Тайван отдавна са източник на търкания в отношенията на САЩ и Китай. През декември Тръмп обяви продажбата на най-големия досега пакет оръжие за острова на стойност повече от 11 млрд. долара.

През последните години съветниците на президента републиканец призоваваха Тайван да отделя още повече средства за отбраната си, а американски представител каза, че срещата между Тръмп и Си не предвещава промяна на политиката към Тайпе.

Пред журналисти Тръмп повтори очакванията си, че през неговия мандат няма да избухне напрежение заради острова.

"Не смятам, че това ще стане", каза Тръмп, без да уточнява какво точно има предвид. "Смятам, че всичко ще бъде наред. Имам много добри отношения с президента Си. Той знае, че не искам това да се случва", добави американският президент.