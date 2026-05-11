Индийският премиер заминава на обиколка в пет държави

Индийският министър-председател Нарендра Моди ще предприеме петстранна обиколка, включваща Обединените арабски емирства и страни от Европа, в периода от 15 до 20 май, съобщи индийското Външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Пътуването ще се състои на фона на кризата в Близкия изток, която повишава световните цени на петрола и оказва натиск върху валутните резерви на Индия.

Според изявлението Моди ще посети ОАЕ на 15 май, след което ще поести Нидерландия, Швеция, Норвегия и Италия.

По-рано индийският лидер призова за серия от мерки, включително пестене на гориво, ограничаване на вноса и покупките на злато, както и намаляване на пътуванията, тъй като ръстът на цените на енергията оказва натиск върху валутните резерви на Индия.

Индийските борсови индекси поевтиняха днес, а курсът на рупията отбеляза най-рязкото си понижение от повече от месец, приключвайки на рекордно ниско ниво при затварянето на днешната търговия, след призива на Моди за мерки за икономии.

По-високите цени на петрола представляват сериозен риск за Индия, която е нетен вносител на енергия, и крият опасност да увеличат дефицита, да забавят икономическия растеж и да ускорят инфлацията.

Моди и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян ще обсъдят двустранни въпроси, по-специално енергийното сътрудничество, както и „регионални и международни теми от взаимен интерес“, според изявлението на Външното министерство.

Посещението в европейските страни има за цел да задълбочи търговските и инвестиционните връзки на Индия с тези държави като продължение на търговското споразумение между Индия и ЕС, сключено по-рано тази година.