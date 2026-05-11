Засегнатият от хантавирус кораб е отплавал за Нидерландия

Круизният кораб "Хондиус", на който беше открит огнище на хантавирус, акостира за кратко в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе в испанския архипелаг Канарски острови, за последните евакуации на пътници и част от екипажа, след което отплава обратно към Нидерландия, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Последните евакуации от круизния кораб започнаха в 18:30 ч. местно време. Операциите по евакуацията на круизния кораб, който първоначално беше хвърлил котва в пристанището, без да акостира, се състояха вчера с помощта на катери, но операцията стана невъзможна днес, когато вятърът се усили, което доведе до образуването на леко вълнение, пише БТА.

Става дума за "последната евакуация от кораба "Хондиус", коментира испанското Министерство на здравеопазването в Екс. След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа, останал на борда.