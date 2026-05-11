Тимчо Муцунски към ЕС: Западните Балкани трябва да престанат да бъдат сива зона в Европа

Посланието на Северна Македония към държавите-членки на ЕС е "премахване на билатерализацията в критериите за присъединяване", казва във видео от Брюксел, публикувано на Фейсбук, министърът на външните работи и външната търговия на страната Тимчо Муцунски.

Муцунски е в Брюксел за заседанието на Съвета на външните министри на държавите от ЕС, председателствано от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Според него Западните Балкани трябва да престанат да бъдат „сива зона в Европа и да се създаде група държави с ясен и надежден път към членство в ЕС”.

Според министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония през последните месеци страната е постигнала конкретни резултати в прилагането на Програмата за реформи и има пълна синхронизация с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС, „което потвърждава не само ангажимента на страната за реформи, но и ясната стратегическа ориентация за членство в ЕС”.

Според съобщението на Министерството на външните работи и външната търговия, в дневния ред на Съвет „Външни работи“ са и отношенията ЕС- Западни Балкани като разговорите ще бъдат фокусирани върху "актуални въпроси на външната политика и сигурността от общ интерес със специален акцент върху по-нататъшното укрепване на сътрудничеството в областта на външната политика, политиката за сигурност и отбрана, руската агресия срещу Украйна, както и по-широките регионални последици от настоящата глобална ситуация".