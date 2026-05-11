ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дунав" се завърна в Първа лига след 6 г. (Снимки)

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22829885 www.24chasa.bg

Велислава Петрова обсъди с Таяни Коридор № 8 и сътрудничеството в отбраната

1180
Велислава Петрова и Антонио Таяни

Българският министър на външните работи Велислава Петрова проведе среща с вицепремиера и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни, на която обсъдиха реализацията на Коридор № 8, транспортната и енергийна свързаност и сътрудничеството в областта на отбраната, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си. Разговорът се състоя в рамките на заседанието на Съвет „Външни работи“ в Брюксел.

Министър Таяни поздрави Велислава Петрова за избирането ѝ на поста.

Сред темите на разговор бяха също сътрудничеството между двете държави в рамките на ЕС по отношение на повишаване на конкурентоспособността на европейските икономики, както и запазване на финансирането и ролята на Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г.

В кулоарите на днешното заседание с колегите си от ЕС Петрова съобщи, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин.

Велислава Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски в края на миналата седмица.

 

Велислава Петрова и Антонио Таяни
Велислава Петрова и Антонио Таяни
Велислава Петрова и Антонио Таяни
Велислава Петрова и Антонио Таяни
Велислава Петрова и Антонио Таяни
Велислава Петрова и Антонио Таяни

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)