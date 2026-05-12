Изстрелването на товарния космически кораб „Тиенджоу-10“ премина успешно

На 11 май в 08:14 ч. пекинско време ракетата-носител „Чанджън-7 Яо-11", носеща товарния космически кораб „Тиенджоу-10", излетя от космическия център „Вънчан" в Китай, съобщи Китайската служба за пилотирани космически полети. Приблизително 10 минути по-късно товарният космически кораб „Тиенджоу-10" успешно се отдели от ракетата и навлезе в предвидената орбита, след което слънчевите панели на кораба се разгънаха безпроблемно, с което мисията приключи успешно. Впоследствие товарният космически кораб „Тиенджоу-10" ще се скачи с космическата станция, която се намира в орбита.

Товарният космически кораб „Тиенджоу-10" превозва 1 комплект скафандри за извънкорабна дейност, както и консумативи за престоя на космонавтите в орбита, гориво, апаратура за експерименти и други материали.