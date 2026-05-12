Чиновници в британското правителство напуснаха, министри искат оттеглянето на Стармър

Четирима служители в администрацията на британското правителство подадоха оставки, присъединявайки се към десетки депутати от Лейбъристката партия, които призовават премиера и партиен лидер Киър Стармър да се оттегли след катастрофалните резултати от местните избори, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Най-малко трима членове на кабинета - вицепремиерът Дейвид Лами и министърките на вътрешните и външните работи Шабана Махмуд и Ивет Купър, са призовали Стармър да насрочи оттеглянето си от поста, информираха британски медии, пише БТА.

Джо Морис, парламентарен личен секретар на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, и Том Рътланд, изпълняващ същата функция за министъра на околната среда Ема Рейнолдс, подадоха оставки. Примера им по-късно вчера последваха правителственият асистент Наушаба Хан и Мелани Уорд, парламентарен личен секретар на вицепремиера Лами.

"Имам безгранично доверие в Лейбъристката партия и в способността ни да се вдигнем в този момент. За съжаление обаче сега е ясно, че министър-председателят вече не се ползва с доверието на обществеността да извърши промяна“, заяви Морис, цитиран от Пи Ей Мидия.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Махмуд е казала на премиера Киър Стармър да обмисли срок за своето оттегляне от поста, написа британският в. "Таймс", добавяйки, че същото са направили и други водещи членове на кабинета на лейбъристкия лидер.

Според информацията на "Таймс" поне още двама от правителството освен Махмуд са изказали мнението, че министър-председателят трябва да преразгледа позицията си. Телевизия Ай Ти Ви информира, че става въпрос за вицепремиера Лами, а в. "Гардиън" посочи и външната министърка Купър. По думите ѝ към Стармър е редно премиерът да организира предаването на властта си.

Тежките поражения на управляващата Лейбъристка партия на местните и регионалните избори в страната на 7 май повдигнаха нови въпроси относно политическото бъдеще на Стармър, посочи Ройтерс.

Днес министър-председателят се опита да потуши нарастващото недоволство в партията си, като заяви, че ще опровергае скептиците и ще остане на власт, за да не допусне Великобритания да бъде въвлечена в нова политическа криза.