Нетаняху осъди "моралния фалит" на ЕС заради санкции на еврейски заселници на Западния бряг

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху осъди "моралния фалит“ на Европейския съюз днес след наложените от блока санкции на екстремистки настроени еврейски заселници, отговорни за насилие над палестинци на окупирания Западен бряг, предаде Франс прес.

Министрите на външните работи на държавите членове на ЕС одобриха днес нови санкции срещу войнстващи еврейски заселници на Западния бряг, както и срещу водещи фигури от радикалното палестинско движение "Хамас".

"Докато Израел и САЩ вършат "мръсната работа“ на Европа, като се борят за защита на цивилизацията от джихадистки фанатици в Иран и другаде, Европейският съюз разкри моралния си фалит, като направи фалшив паралел между израелски граждани и терористи от "Хамас“, каза премиерът в изявление, разпространено от канцеларията му и цитирано от БТА.

На свой ред крайнодесният министър на вътрешната сигурност в правителството на Нетаняху - Итамар Бен-Гвир, нарече ЕС "антисемитски съюз“.

"Да очакваш антисемитският съюз да вземе морално обосновано решение е като да чакаш слънцето да изгрее от запад“, написа в социалната платформа Екс Бен-Гвир, заселник и видна фигура в израелската крайна десница, известен със своите скандални изявления и отправяне на обвинения в антисемитизъм, отбелязва АФП.