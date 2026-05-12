Обявиха бивш шеф на кабинета на Зеленски за заподозрян в корупция

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинските власти уведомиха официално бивш влиятелен началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, че е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на службите на Украйна за борба с корупцията.

Службите не назовават служителя, както изисква украинското законодателство, но местни медии информират, че става въпрос за Андрий Ермак, който подаде оставка от поста в края на миналата година в контекста на корупционен скандал, уточнява световната агенция, цитирана от БТА.

Впоследствие през декември украинският президент Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си от Съвета за национална сигурност и от върховното командване на украинските въоръжени сили.

 

