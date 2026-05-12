Примирието свърши, Зеленски свика военния си щаб

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционното си вечерно обръщение към нацията, че е свикал заседание на щаба си на върховен главнокомандващ, на който е обсъдил начините на противодействие срещу руските въздушни бомби, предаде Укринформ. По-рано днес държавният глава каза, че Украйна се е подготвила за нови руски атаки след края на обявеното тридневно примирие с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, което изтече в 00:00 ч. днес по украинско и московско време (също и българско), съобщи ДПА.

"Имах заседание на щаба си и главният въпрос на това заседание бе свързан с руските въздушни бомби и защитата от тях. Това е въпрос от генерално естество - противодействието на руската авиация, тоест нашето покритие с голям обсег, както и други методи на отбрана. Работим също, за да гарантираме, че имаме аналогични оръжия", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Той подчерта, че технологичното развитие на Украйна няма да спре и че страната разполага с нужните възможности. През март тази година руските сили значенително засилиха ударите с управляеми въздушни бомби, като за целия месец те бяха 7987, с 1500 повече, отколкото през февруари, посочва Укринформ.

Тръмп обяви тридневно примирие между Киев и Москва от събота до понеделник включително заради празненствата в Русия по случай Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война - 9 май, обръща внимание ДПА.

