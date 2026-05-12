ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван иска да засили сътрудничеството със САЩ за ...

Времето София 17° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22830144 www.24chasa.bg

"Уолстрийт джърнъл": ОАЕ тайно са ударили петролна рафинерия в Иран миналия месец

1496
Обединените арабски емирства са нанесли военни удари по Иран, които не са обявявали публично, написа американският в. "Уолстрийт джърнъл". СНИМКА: Pixabay

Обединените арабски емирства са нанесли военни удари по Иран, които не са обявявали публично, написа американският в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на осведомени източници.

Сред тях е била атака в началото на миналия месец срещу петролна рафинерия на иранския остров Лаван в Персийския залив, уточнява изданието.

Относно конфликта в Близкия изток американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане", след като отхвърли отговора на Техеран на мирното си предложение като "глупав", предаде Ройтерс. 

Предложението на Иран за край на войната в САЩ и отваряне на Ормузкия проток е легитимно и щедро, заяви по-рано вчера говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че САЩ продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания, пише БТА.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф на свой ред каза, че иранските въоръжени сили имат готовност да отговорят решително на всеки един "акт на агресия", информира Ройтерс.

Обединените арабски емирства са нанесли военни удари по Иран, които не са обявявали публично, написа американският в. "Уолстрийт джърнъл". СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)