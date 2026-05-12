"Уолстрийт джърнъл": ОАЕ тайно са ударили петролна рафинерия в Иран миналия месец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединените арабски емирства са нанесли военни удари по Иран, които не са обявявали публично, написа американският в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на осведомени източници.

Сред тях е била атака в началото на миналия месец срещу петролна рафинерия на иранския остров Лаван в Персийския залив, уточнява изданието.

Относно конфликта в Близкия изток американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане", след като отхвърли отговора на Техеран на мирното си предложение като "глупав", предаде Ройтерс.

Предложението на Иран за край на войната в САЩ и отваряне на Ормузкия проток е легитимно и щедро, заяви по-рано вчера говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че САЩ продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания, пише БТА.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф на свой ред каза, че иранските въоръжени сили имат готовност да отговорят решително на всеки един "акт на агресия", информира Ройтерс.