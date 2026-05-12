Испанец от кораба "Хондиус" дал положителен тест за хантавирус

Пътниците от кораба бяха закарани с автобус в болница и карантинирани там. СНИМКА: РОЙТЕРС

Испански гражданин, който бе поставен под карантина в столицата Мадрид, след като бе евакуиран от круизния кораб "Хондиус", е дал положителен тест за хантавирус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Министерството на здравеопазването на Испания от снощи.

Останалите 13 испански пасажери от кораба, които са под карантина в същата военна болница, не са заразени, уточни в изявлението си ведомството.

Пациентът с положителен тест не е показвал симптоми на носител на смъртоносния вирус и е бил в добра форма, отбелязва испанското здравно министерство, уточнявайки, че са направени още тестове. 

Вчера френската министърка на здравеопазването Стефани Рист съобщи, че френска гражданка от "Хондиус" е засегната от разразилата се на борда на круизния кораб епидемия от хантавирус, като е дала положителна проба и състоянието ѝ се влошава. Преди нея положителна проба даде американски гражданин, предаде БТА.

Снощи "Хондиус", на който беше открито огнище на хантавирус, акостира за кратко в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе в испанския архипелаг Канарски острови, за последните евакуации на пътници и част от екипажа, след което отплава обратно към Нидерландия, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

