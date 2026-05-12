ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван иска да засили сътрудничеството със САЩ за ...

Времето София 17° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22830170 www.24chasa.bg

Двама убити и трима ранени при наркострелба в Ница

1096
Пистолет СНИМКА: Pixabay

Двама души бяха убити, а най-малко трима - ранени, снощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, предаде Франс прес.

Броят на жертвите беше обявен от прокурора Дамиен Мартинели. Насилието е било проявено в проблемен квартал, редовно белязан от сблъсъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. През последните години при подобни престрелки е имало редица косвени жертви, посочва АФП.

Агенцията обръща внимание на факта, че напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на наркотици, като един човек беше ранен, предаде БТА.

"Войната срещу наркотиците не може да завърши с поражение за Републиката“, заяви новият кмет на Ница Ерик Сиоти в социалната платформа Екс.

 

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)