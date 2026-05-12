35 000 мигранти спрени от влизане в Германия за година канцлерство на Мерц

Около 35 000 души са получили на границите на Германия отказ за влизане на територията на страната от май миналата година насам - откакто канцлерът Фридрих Мерц встъпи в длъжност, обяви германското вътрешно министерство, цитирано от ДПА.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринт засили граничния контрол преди година, веднага след като новото коалиционно правителство на консервативния блок на Мерц - Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) пое властта, припомня ДПА.

Добринт инструктира федералната полиция, която отговаря за граничните проверки, да отхвърля кандидатите за убежище с изключение на болните, бременните и нуждаещите се от специална помощ.

Преди това бяха отхвърляни само хора без подадена молба за убежище и чуждестранни граждани, за които е наложена забрана за повторно влизане.

Федералната полиция е регистрирала 47 659 незаконни влизания от 8 май миналата година. От тях 294 души от уязвими групи са подали молби за убежище, докато 1415 трафиканти на хора и 8842 души, за които е издадена заповед за арест, са били задържани. Освен това полицията е разкрила 1581 политически екстремисти.

Добринт многократно е защитавал по-строгите мерки като индикация за "променена миграционна политика“ и като сериозен удар срещу престъпните групи, занимаващи се с трафик на хора.

През април броят на молбите за убежище е намалял за първи път в сравнение със същия месец миналата година. Промяната е в съответствие с европейска тенденция.

Новата Обща европейска система за убежище влиза в сила на 12 юни, посочва ДПА. Повечето страни от ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, принадлежат към Шенгенското пространство за свободно пътуване, в което граничният контрол е до голяма степен премахнат на практика, обръща внимание агенцията.