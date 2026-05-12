ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван иска да засили сътрудничеството със САЩ за ...

Времето София 17° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22830265 www.24chasa.bg

Австралийски военен загина по време на десантно учение

1168
Военен Снимка: pixabay

Австралийски военнослужещ загина снощи по време на десантно учение на летището на Територията на залива Джървис, в щата Нов Южен Уелс, предаде ДПА, като се позова на съобщение на Министерството на отбраната от днес.

"Един военнослужещ от австралийската армия бе ранен, но не се наложи да бъде приет в болница", допълни ведомството, призовавайки да се уважи личното пространство на семействата на военнослужещите, пише БТА.

През март 2024 г. австралийската армия информира за временно преустановено парашутно занятие, след като 33-годишен военнослужещ загина в Кралската военновъздушна база в Ричмънд, на около 50 километра северозападно от Сидни, припомня ДПА.

Военен Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)