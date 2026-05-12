Украйна помоли Европа да посредничи за "летищно примирие" с Русия

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Украйна помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието "Политико", дадено в кулоарите на срещата на външните министри на страните от ЕС в Брюксел.

“Може би се нуждаем от нова роля на Европа в усилията за мир. Вероятно ще се опитаме да обсъдим или направо да постигнем т.нар. "летищно примирие", заяви Сибига, цитиран от БТА.

Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ.

“Може и да дискутираме това с нашите европейски съюзници посредством една платформа", каза Сибига, добавяйки, че президентът на Украйна Володомир Зеленски вече е повдигнал темата в разговори с няколко европейски лидери.

В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украйна моли Европа да замени САЩ в преговорния процес с Русия.

