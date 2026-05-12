Тайван иска да засили сътрудничеството със САЩ за ефективно възпиране на сделки с оръжие

Тайван днес изрази желание да “засили сътрудничеството” си със САЩ - неговия основен партньор в областта на сигурността - след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че продажбата на оръжие на Тайпе ще бъде обсъдена по време на посещението му в Пекин тази седмица, предаде Франс прес.

“Ние също ще продължим да задълбочаваме сътрудничеството със САЩ и да развиваме ефективни способности за възпиране, за поддържаме съвместно мира и стабилността на Тайванския проток”, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Тайван Хсиао Куан-вей по време на редовния си брифинг, предаде БТА.