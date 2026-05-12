Съдят на военен трибунал в Израел бойците на "Хамас", участвали в атаките на 7 октомври 2023 г.

Израелският парламент (Кнесет) прие закон вчера, който предвижда създаването на военен трибунал за осъждането на хиляди бойци на палестинската групировка "Хамас", участвали в атаките на 7 октомври 2023 г. срещу Израел, предаде Ройтерс.

Законодатели заявиха, че приемането на закона ще помогне за преодоляването на психологическите последици от атаката за обществеността. Изненадващото нападение, водено от елитното подразделение "Нухба" на групировката "Хамас" на 7 октомври 2023 г. беше най-смъртоносната атака срещу евреи от началото на Холокоста. При нея бяха убити най-малко 1200 души, повечето от които цивилни, припомня агенцията.

Израел е задържал между 200 и 300 бойци на палестинската групировка по време на атаката. На повечето от тях не е повдигнато обвинение.

Специалният военен трибунал ще бъде председателстван от тричленен съдебен състав, който ще заседава в Йерусалим. Той би могъл да привлече като обвиняеми и други задържани след атаката на 7 октомври в ивицата Газа по подозрения за участие в нея или упражнявано насилие и взимане на израелски заложници.

Новият закон беше подкрепен от широко мнозинство от 93 от общо 120 депутати в Кнесета, което е рядка проява на политическо единство в Израел, посочва Ройтерс.

Приетият законопроект бе изготвен от представители както на управляващата коалиция, така и на опозицията, и цели да гарантира, че всички нападатели от "Хамас" ще бъдат изправени пред съд за извършени престъпления срещу еврейския народ, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, пише БТА.

Съдебните процеси ще бъдат публични, а основните изслушвания ще бъдат излъчвани на живо. Докато обвиняемите имат право да присъстват лично само на ключовите заседания, а всички останали по видеоконферентна връзка, на оцелелите жертви от атаката ще бъде предоставен личен достъп до всички заседания, се посочва още в новия закон.

Групировката "Хамас" осъди новия закон, като нейният говорител Хазем Касем заяви, че "той служи за параван на военните престъпления, извършени от Израел в Газа".

Отделен закон, приет от израелския Кнесет през март тази година, който предвиждаше смъртното наказание за палестинци, осъдени от военни съдилища за смъртоносни нападения, предизвика критики както в страната, така и в чужбина и се очаква да бъде отменен от израелския Върховен съд.