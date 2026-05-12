Един убит и четирима ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област тази нощ

Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

Един човек е убит, а четирима са ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на ръководителя на местната военна администрация Олександър Ганжа в Телеграм.

Руските сили атакуваха над 20 пъти пет района в областта с дронове, артилерия и планиращи бомби. Пострадал 33-годишен мъж е приет в болница в Днепър в средно тежко състояние, пише БТА.

В Никополския район бяха атакувани град Никопол и селата Марханец и Покровске.

В Синелниковски район руските сили удариха Дубовикивка, Миколаивка и Роздори. Там е убит един мъж, а една жена е ранена. Има щети по къщи, стопански постройки и превозни средства.

В Самарския район са атакувани град Самар и село Пишчанка. Там е избухнал пожар и е повредена инфраструктура.

Удари са нанесени и на Павлоград, където има щети по девететажна сграда и няколко автомобила. Пострадали са двама мъже - 36 годишен мъж е приет в болница в средно тежко състояние, а 44 -годишен мъж е получил медицинска помощ на място.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над страната. 

 

