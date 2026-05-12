В Словения почти готови с коалиция

Председателят на опозиционната Словенска демократическа партия Янез Янша заяви снощи, че има 95 процента готовност за коалиционно споразумение между неговата партия и други политически сили, съобщават местни медии.

„Колкото до коалиционно споразумение, то е координирано на 95 процента. Остават 5 процента, включително някои трудни и важни въпроси. Очакваме да приключим работата тази седмица“, заяви Янез Янша, цитиран от словенския вестник „24 ур“ (24 часа).

Думите му показват, че Словения е близо до съставяне на правителство, начело със Словенската демократическа партия, след близките резултати от парламентарните избори на 22 март.

По-рано в рамките на консултациите за съставяне на правителство при президента Наташа Пирц Мусар изпълняващият длъжността премиер на Словения Роберт Голоб обяви намерение неговото движение „Свобода“ да премине в опозиция, тъй като не може да сформира парламентарно мнозинство.

Според в. „Дело“ оформящата се бъдеща коалиция ще включва Словенската демократическа партия, партия Нова Словения – християндемократи, Словенската народна партия, Фокус и Демократи, пише БТА.

Очаква се евроскептичната партия „Ресница“ на председателя на парламента Зоран Стеванович да подкрепя коалицията в парламента, без да е част от нея.

Заедно с „Ресница“ десните партии ще контролират 48 места от общо 90 в новия словенски парламент, което е достатъчно за крехко мнозинство.

Парламентарните избори на 22 март в Словения бяха спечелени от движението „Свобода“ на и.д. премиера Роберт Голоб, а консервативната Словенска демократическа партия на Янез Янша завърши на второ място само с един депутатски мандат разлика. Правителството на Голоб изпълнява функции до избора на нов кабинет.