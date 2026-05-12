Няма симптоми - атинските медици за пътника от заразения с хантавирус круизен кораб

От болница „Атикон" в Атина бе издадено първото официално медицинско становище за гръцкия пътник от круизния кораб MV Hondius, на борда на който бе регистрирана епидемия от хантавирус.
От лечебното заведение подчертаха, че 70-годишният мъж не проявява никакви симптоми на заболяването, но е поставен под превантивна изолация и медицинско наблюдение съгласно международните здравни протоколи.
Според информация гръцкият гражданин първоначално е транспортиран от Холандия със специален полет. Самолет на Военновъздушните сили е кацнал на военното летище в Елевсина, откъдето мъжът е откаран с линейка на EKAB до болницата.
Преди това пътникът е пристигнал от круизния кораб с холандски самолет на летище Айндховен, където е организирано репатрирането му до Гърция.
Случаят предизвика широк обществен интерес, след като министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис направи уточнение в социалната мрежа X, че мъжът не е болен, а е поставен под карантина единствено от предпазни съображения.
„Той няма абсолютно нищо. Просто защото е бил в тази среда, вземаме превантивни мерки. Той е абсолютно добре и няма причина за безпокойство", заяви Георгиадис.
От Гръцката организация за обществено здраве уверяват, че ситуацията е под контрол и че към момента няма данни за риск за населението. Медицинските екипи продължават да следят състоянието на пътника и да спазват всички международни мерки за биологична безопасност.
Хантавирусът е рядко, но потенциално опасно вирусно заболяване, което обикновено се предава чрез контакт със заразени гризачи или техни биологични отпадъци. Белодробният синдром, причинен от вируса, може да доведе до тежки респираторни усложнения.
Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026