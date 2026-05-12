Няма симптоми - атинските медици за пътника от заразения с хантавирус круизен кораб

От болница „Атикон" в Атина бе издадено първото официално медицинско становище за гръцкия пътник от круизния кораб MV Hondius, на борда на който бе регистрирана епидемия от хантавирус.

От лечебното заведение подчертаха, че 70-годишният мъж не проявява никакви симптоми на заболяването, но е поставен под превантивна изолация и медицинско наблюдение съгласно международните здравни протоколи.

Според информация гръцкият гражданин първоначално е транспортиран от Холандия със специален полет. Самолет на Военновъздушните сили е кацнал на военното летище в Елевсина, откъдето мъжът е откаран с линейка на EKAB до болницата.

Преди това пътникът е пристигнал от круизния кораб с холандски самолет на летище Айндховен, където е организирано репатрирането му до Гърция.

Случаят предизвика широк обществен интерес, след като министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис направи уточнение в социалната мрежа X, че мъжът не е болен, а е поставен под карантина единствено от предпазни съображения.

„Той няма абсолютно нищо. Просто защото е бил в тази среда, вземаме превантивни мерки. Той е абсолютно добре и няма причина за безпокойство", заяви Георгиадис.

От Гръцката организация за обществено здраве уверяват, че ситуацията е под контрол и че към момента няма данни за риск за населението. Медицинските екипи продължават да следят състоянието на пътника и да спазват всички международни мерки за биологична безопасност.

Хантавирусът е рядко, но потенциално опасно вирусно заболяване, което обикновено се предава чрез контакт със заразени гризачи или техни биологични отпадъци. Белодробният синдром, причинен от вируса, може да доведе до тежки респираторни усложнения.