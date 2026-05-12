ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 души загинаха при експлозия на пазар в Северозап...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на бюджетната комисия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22831253 www.24chasa.bg

Русия нападна жп инфраструктура в Днепропетровска област, ранен е машинист

1072
Украинският вицепремиер Олексий Кулеба СНИМКА: X/@viktorikolibri

Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област днес сутринта, при което са били повредени локомотив и вагони, а също така е бил ранен един машинист, предаде Укринформ.

Съобщението за случилото се е било направено във Фейсбук от вицепремиера на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общините и териториите Олексий Кулеба.

Той заяви, че екип за наблюдение е предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му.

В резултат на ударите с дронове са повредени локомотиви и вагони, пише БТА.

Железопътните услуги в региона се възстановяват.

"Железопътните работници продължават да работят, осигурявайки връзки с Днипро и други региони на страната", заяви Кулеба.

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба СНИМКА: X/@viktorikolibri

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на бюджетната комисия