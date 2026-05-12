Русия нападна жп инфраструктура в Днепропетровска област, ранен е машинист

Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област днес сутринта, при което са били повредени локомотив и вагони, а също така е бил ранен един машинист, предаде Укринформ.
Съобщението за случилото се е било направено във Фейсбук от вицепремиера на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общините и териториите Олексий Кулеба.
Той заяви, че екип за наблюдение е предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му.
В резултат на ударите с дронове са повредени локомотиви и вагони, пише БТА.
Железопътните услуги в региона се възстановяват.
"Железопътните работници продължават да работят, осигурявайки връзки с Днипро и други региони на страната", заяви Кулеба.