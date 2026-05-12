Тагарев: Няма основания за оптимизъм в исканията на Русия

Няма никакво основание за оптимизъм, когато се анализира съдържанието на исканията на Русия за пълен контрол върху Донбас. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред NOVA NEWS. Според него, въпреки заявките за мир от страна на Владимир Путин, условията на Кремъл остават непроменени.

По думите му Украйна няма да приеме териториални отстъпки, включително по отношение на Донецка област, тъй като подобен компромис не би довел до траен край на войната.

"Масираната руска атака срещу Киев, извършена само часове след края на обявеното тридневно примирие, показва, че в поведението на Москва няма реална промяна", заяви още той.

Бившият министър отбеляза, че украинската армия е подобрила значително позициите си през последните месеци и вече нанася удари не само по фронтовата линия, но и в дълбочина на руска територия. „Инициативата вече е в ръцете на Украйна", посочи Тагарев. Според него руската армия търпи тежки загуби, които надхвърлят възможностите ѝ за попълване на личния състав, а атаките по логистични линии и енергийна инфраструктура поставят Москва под допълнителен натиск.

По думите му т.нар. примирие е било използвано от Русия за прегрупиране и натрупване на ресурси, включително ракети и дронове. „Това не беше реално примирие, а тактическа пауза", коментира той.

Тагарев обърна внимание и на икономическото състояние на Русия. Макар страната все още да разполага със значителен ресурс, икономиката ѝ остава силно зависима от износа на енергийни суровини и подкрепата на Китай. Според него продължаването на европейските санкции, както и бъдещата позиция на САЩ, ще бъдат решаващи за способността на Москва да поддържа военните си действия.

Относно ролята на Вашингтон, Тагарев посочи, че въпреки ангажираността на Доналд Тръмп с кризата в Близкия изток, САЩ продължават да участват в посреднически усилия между Русия и Украйна, включително в преговори за размяна на военнопленници.

По темата за напрежението в Близкия изток той заяви, че към момента не се наблюдава напредък в отношенията между Иран и САЩ. Според него първоначалните сигнали за възможен компромис са отстъпили място на ново изостряне на напрежението.

В заключение Тагарев прогнозира, че предстоящите разговори между САЩ и Китай могат да окажат влияние върху развитието на конфликта, особено ако бъде засилен натискът върху Техеран чрез ограничаване на петролните доставки.