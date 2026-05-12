Мултимилионер е открит мъртъв с примка около врата след скандал със съпругата си

Богатият шеф на частен инвестиционен фонд Джошуа Пак, който стои зад популярни търговски марки като Majestic Wine и Poundstretcher, е бил открит мъртъв с примка около врата в наето луксозно имение в Лондон, след като според свидетелства е имал „бурен скандал" със съпругата си за самолетни билети, пише "Дейли Мейл".

Мултимилионерът Джошуа Пак е бил намерен от домашния персонал в заключена спалня на последния етаж на имота в квартал Сейнт Джонс Ууд, с примка около врата.

51-годишният бизнесмен, чиято инвестиционна компания управлява активи за 50 милиарда долара, и неговата съпруга от 28 години Жаклин, с която били заедно още от гимназията, били в процес на преместване във Великобритания от дома си в САЩ, тъй като той ръководел европейската експанзия на компанията.

Жаклин Пак заявила пред разследването на смъртта му, че съпругът ѝ бил изтощен от часовата разлика и под огромен стрес заради работата.

По време на изслушването станало ясно, че двойката временно живеела в наетия имот близо до Примроуз Хил, докато организирала окончателното си преместване в Лондон.

Г-н Пак, съизпълнителен директор на инвестиционния гигант Fortress Investment Group - собственик на Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs и веригата кина Curzon Cinemas - се подготвял да оглави разширяването на фонда в Европа, проект, който според прогнозите щял да удвои стойността на компанията до 100 милиарда долара.

Съпругата му разказала, че вечерта преди смъртта му двамата се скарали жестоко, след като „пили алкохол през по-голямата част от деня".

„Бяхме гаджета още от гимназията", написала тя. „Джош беше отдаден католик, работеше неуморно, за да издържа мен и децата ни - те бяха най-важното нещо в живота му. Но, както във всеки дългогодишен брак, имаше напрежение."

По думите ѝ съпругът ѝ понякога бил „импулсивен" и веднъж дори „драматично" скочил от балкон на хотел в Швейцария в снега след техен спор.

Описвайки събитията преди смъртта му на 29 септември миналата година, тя заявила: „Тъкмо се бяхме преместили в Лондон от САЩ. И двамата бяхме под огромен стрес. Имаше много проблеми с къщата и нищо не работеше както трябва.

Джош беше развълнуван от новия си проект в работата. Не знаех подробностите, но разбирах, че е много важен."

Тя разказала, че ден преди смъртта му двамата пили алкохол, а след това избухнал спор за самолетни билети. Пак трябвало да лети обратно за Далас във вторник, но решил да измести полета си за понеделник, за да пътува заедно със съпругата си.

„Докато се прибирахме към къщата, личната асистентка на Джош му писа, че има проблем с резервацията. Започнахме ожесточен спор", разказала Жаклин.

„Прибрахме се у дома. Аз влязох в банята, за да се успокоя и да си сваля грима.

Когато излязох, видях Джош да лежи на леглото. Едното му око беше много по-тъмно от другото. Не изглеждаше като себе си. Отново започнахме да се караме. Крещяхме един на друг. Джош хвърли телефона ми през стаята и започна да се удря с него. След това отвори шкафа и извади нож. „Забий го в мен", каза той.

И двамата казахме, че ще се самоубием. Бяхме го казвали и преди. Аз никога не съм го мислела сериозно и със сигурност не вярвах, че Джош го мисли."

Тя обяснила, че след това отишла да спи в друга стая, за да се успокои.

„Не се тревожех за Джош. Карали сме се и преди. Писах му съобщение, но той не ми отговори, а това не беше необичайно", добавила тя.

На сутринта не знаела дали съпругът ѝ все още е в къщата. Опитала се да му се обади, но без успех. Личната му асистентка обаче ѝ съобщила, че той се е чекирал за полета към дома им в Тексас.

„Имаше една заключена спалня на горния етаж и никой не можеше да влезе вътре. Получих съобщение от асистентката на Джош, че е чекиран за полета.

По-късно разбрах, че авиокомпанията е направила това автоматично, но тогава реших веднага да тръгна към летището. Оставих съобщение в общия чат с шофьора, домашния персонал и останалите служители и ги помолих да влязат в заключената стая. Казах им да разбият вратата, ако е необходимо. Докато бях в салона на летището, домашната помощница ми се обади. Попитах дали Джош е мъртъв и тя каза „да". Сринаха ме тези думи. Джош беше най-добрият ми приятел и не вярвам, че е искал да сложи край на живота си."

В показания, прочетени пред съда, домашният персонал заявил, че чул двойката да се кара „цяла нощ" и да „крещят и псуват" в деня преди смъртта му.

Съдът чул още, че последното съобщение от телефона на Пак било изпратено около полунощ — текст относно часа за вземане за летището на следващата сутрин.

Домашният персонал започнал да се опитва да отвори заключената стая в понеделник следобед. Стаята била заключена отвътре и нямало друг ключ.

Бил извикан ключар, но и той не успял да отвори вратата. Около 15:00 ч. хората влезли през тесен отвор към съседна баня.

Там открили Джошуа Пак мъртъв . Детектив сержант Греъм Алджър, който посетил мястото, прегледал данните от телефона на Пак.

Той заявил пред съдебния лекар Фиона Уилкокс, че полицията не е открила „никакви доказателства за участие на трета страна" и никакви признаци, че бизнесменът е планирал смъртта си.

Пред съда били прочетени и показания за това как домашната помощница, шофьорът и личната асистентка се опитвали да спрат Жаклин Пак да се качи на самолета и да я върнат обратно.

Джошуа Пак е роден в Хонолулу, Хавай, през 1972 г. и живеел в Тексас.

Със съпругата си се запознали още в училище. Той бил звезда във футбола, а тя — мажоретка. По-късно завършил Военновъздушната академия на САЩ и през целия си живот подкрепял организации за ветерани. Бил описван като любящ баща на четири деца, лидер на скаутски лагери и човек, обичащ сноуборда и пътешествията. Наричал семейството си „The Six Pack". Като съизпълнителен директор на Fortress Investment Group, заедно с Drew McKnight, Пак ръководел разширяването на компанията в Дубай и трябвало да играе ключова роля в европейската ѝ експанзия.

Съдебният лекар проф. Фиона Уилкокс от Съдебния съд на Западен Лондон постановила заключение „смърт вследствие на нещастен инцидент".

Тя заявила, че е убедена, че „изключително талантливият" бизнесмен сам е причинил смъртта си, но няма достатъчно доказателства за намерение, за да бъде определен случаят като самоубийство.

„Взех предвид предишната история на импулсивно поведение, факта, че Джошуа е бил изморен от часовата разлика, изключително разстроен след скандала, под стрес заради огромната сделка в работата и е употребявал алкохол", посочила тя.

Съдебният лекар отбелязала също, че братът на Пак преди това е починал вследствие на самоубийство. В официално изявление от Fortress Investment Group заявиха: „Всички във Fortress скърбят за загубата на един от най-изключителните ни лидери. Въпреки болката ни, ангажиментът ни към нашите инвеститори остава непоколебим. Знаем, че най-добрият начин да почетем наследството на Джош е да продължим да защитаваме капитала на инвеститорите със същата концентрация и дисциплина, които определят Fortress повече от 25 години."