ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 души загинаха при експлозия на пазар в Северозап...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на бюджетната комисия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22831479 www.24chasa.bg

Кая Калас: Трябва да можем сами да произвеждаме въоръжението, което ни трябва

1040
Кая Калас

Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските военни министри в Брюксел.

Тя посочи, че държавите от ЕС разполагат с достатъчно средства за отбрана, но производителите засега не могат да отговорят на търсенето. По нейните думи е необходимо да се използват по-често съвместните обществени поръчки за придобиване на военно оборудване. Калас отбеляза, че засега държавите от ЕС продължават да произвеждат несъвместими отбранителни изделия и това трябва да се промени.

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха, свързани с текстовете в европейското законодателство и с Вашингтонския договор. Калас уточни, че се разглеждат случаите на нападение срещу държава от ЕС, която е част от НАТО, както и срещу страна, която не е в пакта, а само в ЕС и може да разчита единствено на помощ по европейска линия, пише БТА.

Калас посочи, че днес европейските военни министри ще разговарят за начините за използване на осигурения от ЕС заем за Украйна за покриване на спешните военни нужди, както и за обстановката в Близкия изток. По нейните думи е възможно ЕС да разшири близкоизточната си военноморска мисия с изпращането на допълнителни кораби, стига да има необходимото съгласие. Според нея преди същинските преговори за мир в Близкия изток трябва да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Калас добави, че ЕС обмисля да предприеме нова мироопазваща мисия в Ливан след приключването на мандата на силите на ООН.

Кая Калас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на бюджетната комисия