ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 души загинаха при експлозия на пазар в Северозап...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на бюджетната комисия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22831541 www.24chasa.bg

Започна интронизацията на новия грузински патриарх Шио Трети

860
Шио (Муджири) е новия 142-ри патриарх на Грузия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Интронизацията на новия грузински патриарх Шио Трети започна в катедралата "Светицховели" в град Мцхета, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, цитирана от БТА.

Разширен църковен съвет на Грузинската православна църква вчера избра митрополит Шио (Муджири) за новия 142-ри патриарх на Грузия.

Епископите гласуваха между трима кандидати. Според резултатите от вота митрополит Шио е получил 22 гласа. Митрополит Йоби (Акиашвили) - митрополит на Мровели и Урбниси, събра девет гласа, а седем гласа събра Григоли (Бербичашвили), митрополит на Поти и Хоби.

Право на глас в разширения църковен съвет имаха единствено членовете на Светия синод. В гласуването са участвали 39 членове на Синода, като една бюлетина е била обявена за невалидна.

Шио (Муджири) е новия 142-ри патриарх на Грузия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на бюджетната комисия