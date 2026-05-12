Започна интронизацията на новия грузински патриарх Шио Трети

Интронизацията на новия грузински патриарх Шио Трети започна в катедралата "Светицховели" в град Мцхета, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, цитирана от БТА.

Разширен църковен съвет на Грузинската православна църква вчера избра митрополит Шио (Муджири) за новия 142-ри патриарх на Грузия.

Епископите гласуваха между трима кандидати. Според резултатите от вота митрополит Шио е получил 22 гласа. Митрополит Йоби (Акиашвили) - митрополит на Мровели и Урбниси, събра девет гласа, а седем гласа събра Григоли (Бербичашвили), митрополит на Поти и Хоби.

Право на глас в разширения църковен съвет имаха единствено членовете на Светия синод. В гласуването са участвали 39 членове на Синода, като една бюлетина е била обявена за невалидна.